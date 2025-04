Questa sera James Harden scenderà in campo con i suoi Clippers per affrontare Denver in una serie di primo turno che si preannuncia combattutissima. E per l’ex Thunder e Rockets si tratterà della 16^ partecipazione ai playoff in carriera, un traguardo che non ha mai mancato da quando è arrivato in NBA nel lontano 2009 e che lo fa entrare in una top 10 piena di leggende e grandissimi del gioco

