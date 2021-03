È fuori squadra ormai da un po’, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Andre Drummond forse non ha fretta, i Cavs sicuramente sì. La franchigia dell’Ohio vuole a tutti i costi imbastire una trade (e la deadline si avvicina, è il 25 marzo) per ottenere qualcosa in cambio dalla cessione del secondo miglior rimbalzista NBA (13.5 di media a sera), fosse anche solo una seconda scelta al Draft. Nei circoli NBA, però, sembra sempre più improbabile che ciò avvenga e allora un buyout sarebbe l’unica soluzione e permetterebbe a squadre anche “eccellenti” di tornare in corsa su Drummond. Due sembrano le destinazioni più probabili: ai Lakers (che non hanno solo il lungo dei Cavs sotto osservazione) oppure ai Nets, anche se i New York Knicks sembrerebbero intenzionati a inserirsi nelle trattative, arrivando anche ad offrire un accordo pluriennale al giocatore alla scadenza del suo attuale contratto, che per quest’anno lo paga la bellezza di 28.7 milioni di dollari (parte dei quali dovrà accettare di lasciare sul tavolo, in caso di buyout, come fatto ad esempio da Blake Griffin).