Nelle settimane che hanno preceduto le convocazioni per l’All-Star Game, nessuno aveva dubbi che Joel Embiid dovesse essere convocato per la partita delle stelle. Ma essendo i suoi Philadelphia 76ers primi con discreto margine nella Eastern Conference, il dibattito si è concentrato soprattutto sull’opportunità che un secondo giocatore dei Sixers venisse convocato, con ampie discussioni su chi meritasse l’onore di diventare All-Star tra Ben Simmons e Tobias Harris. Alla fine l’ha spuntata l’australiano, scelto dai 30 allenatori della NBA, ma al secondo non è andata giù per niente — e in questa seconda metà di regular season sembra essersi messo in testa di “farla pagare” a chi non lo ha ritenuto degno della convocazione. A farne le spese questa notte è stato Tom Thibodeau con i suoi New York Knicks, che ha visto Harris segnare 30 punti contro la sua squadra guidando la rimonta dei Sixers nel quarto periodo. Dopo un canestro contro Reggie Bullock per il +4 a 1:49 dalla fine, Harris ha anche pensato di ricordare a tutti qual è il suo pensiero, gridando “Sono un All-Star!” mentre tornava in panchina — come pescato dalle telecamere di NBC Sports. “Certo che è quello che ho detto” ha ammesso dopo la partita. “È un modo come un altro per ricordarlo a me stesso: so che i tifosi ne sono consapevoli [che meritava l’All-Star Game, ndr] ma ci tenevo a ribadirlo. Cerco motivazioni ovunque, questa è una delle aree in cui l’ho trovata”.