Edwards&Towns show contro i Suns, vincono i Lakers

LOS ANGELES LAKERS-CHARLOTTE HORNETS 116-105 | Quarta vittoria in fila per i Lakers che, da oltre un mese senza Anthony Davis, si aggrappano al loro n°23 e fanno gara di testa per 48 minuti contro un avversario che non molla la presa, ritorna prepotentemente in corsa nel terzo quarto e poi non ha la forza per restare in scia in un match in cui Charlotte perde 19 palloni - pesantissimi nella logica di una sfida che i Lakers hanno vinto ancora una volta grazie alla difesa