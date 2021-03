Le prossime 72 ore in casa Lakers saranno non semplici da gestire: non tanto e non solo per capire quando LeBron James riuscirà a tornare a disposizione o quando terminerà la lontananza dal parquet di Anthony Davis, ma soprattutto per decidere che scelte fare e su quali giocatori puntare in questi ultimi giorni di mercato. Chi scegliere? Complicato dirlo ora, ma a Los Angeles hanno scelto di iniziare lasciando margine di manovra alla dirigenza e dunque evitando di confermare Damian Jones. Il centro ex Warriors ha avuto un ottimo impatto in campo con i campioni NBA, giocando al meglio i 14 minuti di media che gli sono stati concessi nelle otto gare in maglia gialloviola. Jones con i Lakers viaggia a quasi sei punti di media con il 94% al tiro: in pratica soltanto conclusioni al ferro, ma tanto è bastato ai losangelini per qualche settimana, oltre alla sua presenza a protezione del canestro. Scaduti i due contratti da 10 giorni però i Lakers hanno preferito non continuare a puntare su di lui, consapevoli che -nonostante Jones sia andato oltre le aspettative - a breve rientrerà Marc Gasol, fermato da tempo dal protocollo anti-COVID. Il primo ritorno in campo di una lunga serie: il mercato migliore per i Lakers infatti, comunque vada nelle prossime ore, si concluderà quando tutti i giocatori torneranno a disposizione di coach Vogel.