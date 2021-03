LaMelo Ball operato, stagione probabilmente finita

Intervento chirurgico per il giocatore di Charlotte dopo la frattura al polso destro subita nella partita contro i Clippers. Secondo quanto riporta ESPN rimarrà fuori per il resto della stagione. Da capire se cambieranno le gerarchie per la corsa al titolo di rookie dell'anno, guidata fin qui proprio da Ball

LaMelo Ball è stato operato al polso destro, la sua mano forte, e per lui la stagione è probabilmente finita qui. Secondo quanto scrive ESPN i tempi di recupero dall'intervento non gli permetteranno di recuperare per scendere ancora in campo, anche se per ora nella lista infortuni viene indicato come "fuori a tempo indeterminato" e non "per la stagione". Il rookie di Charlotte (attualmente quinta a Est) si è infortunato a causa di una cadutta nella partita persa contro i Clippers, procurandosi una frattura al polso destro, la sua mano forte, nella zona del pollice. Ball stava giocando una grande prima stagione da professionista con 15.9 punti, 6.1 assist e 5.9 rimbalzi di media a partita, cifre che lo vedevano in testa alla corsa per il rookie dell'anno.

Haliburton contro chi lo spinge come rookie dell'anno dopo il ko di LaMelo

LaMelo dovrebbe restare favorito per il titolo di rookie, anche se con il suo infortunio sono salite le quotazioni di altri giocatori, comprese quelle di Tyrese Haliburton. Ma non è mai bello giore delle disgrazie altrui e il talento di Sacramento ha detto di essere infastidito da alcuni messaggi sui social che esaltano le sue possibilità dopo l'uscita di scena di Ball. "Odio questa cosa - ha detto Haliburton - credo sia terribile. E' frustrante vedere persone che spingono la mia candidatura e mi taggano sui social, come se fossero esaltati. LaMelo stava giocando una grande stagione ed è stato sfortunato, queste reazioni sono inappropriate. Penso si tratti di spazzatura, io prego per lui e spero recuperi nel modo migliore".