11/25

UTAH JAZZ-BROOKLYN NETS 118-88 | Sulla carta, a guardare le classifiche a Est e Ovest, la sfida tra Jazz e Nets potrebbe anche essere una possibile finale NBA il prossimo luglio. Una sfida che non sarà certamente come quella andata in scena a Salt Lake City, in cui i Nets hanno dovuto fare a meno di Durant, Irving, Harden e Griffin. Una squadra di riserva in tutto e per tutto, che chiude con il 36% dal campo e che, nonostante la pesante sconfitta, si gode un Alize Johnson in grande spolvero: 23 punti e 15 rimbalzi con 11/15 al tiro (entrambi massimo in carriera)

