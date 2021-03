Si muove il primo All-Star. E la destinazione di partenza è Orlando, uno degli hub più chiacchierati per questo ultimo giorno di mercato. Ad andarsene però non Aaron Gordon (almeno per ora) ma Nikola Vucevic: destinazione, Chicago. Il centro dei Magic va a rinforzare la frontline dei Bulls che per averlo scelgono di rinunciare a Wendell Carter Jr. e a Otto Porter, due giocatori di sostanza ma necessari per arrivare a un campione come il lungo montenegrino che sia quest’anno ad Atlanta, che due anni fa a Charlotte, aveva ricevuto la consacrazione di All-Star. Le cifre di Vucevic giustificano la chiamata alla partita delle stelle: uno dei giocatori più costanti di tutta la lega, il n°9 di Orlando sta viaggiando a 24.5 punti, 11.8 rimbalzi e 3.8 assist di media, con ottime percentuali (il 48% dal campo e oltre il 40% da tre, oltre a essere precisissimo dalla lunetta, sfiorando l'83%). L'adido di Vucevic (che sarà "accompagnato" a Chicago da Al-Farouq Aminu) segna a suo modo una svolta in Florida, dove di All-Star ultimamente ne hanno visti davvero pochi e dove un giocatore come il lungo montenegrino era da anni una colonna portante del roster, come testimonia il tweet (tutt'altro che entusiasta) del suo (ormai ex) compagno Terrence Ross.