Arrivano buone notizie per i Lakers: Anthony Davis ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi in campo a quasi sei settimane dal suo infortunio al polpaccio. Ciò nonostante, coach Vogel ha ammesso che ci vorrà ancora diverso tempo per rivederlo sul parquet

I tempi di recupero di LeBron James si sono allungati a 4-6 settimane, ma potrebbero esserci buone notizie per quanto riguarda Anthony Davis. Secondo quanto riportato, i medici dei Los Angeles Lakers hanno dato il via libera per tornare ad allenarsi in campo, aumentando volume e intensità di palleggi, tiri ed esercizi specifici, secondo quanto dichiarato da un portavoce della franchigia. Il giocatore ha saltato le ultime sei settimane di regular season dopo l’infortunio al polpaccio subito nel giorno di San Valentino contro i Denver Nuggets: da quel giorno in poi i Lakers hanno avuto un record di 7 vittorie e 11 sconfitte, scendendo al quarto posto nella Western Conference. “In realtà viene valutato ogni giorno” ha detto coach Frank Vogel sui miglioramenti della sua stella. “Lavora, fa trattamenti e valutiamo la sua situazione costantemente. Siamo nel bel mezzo di una fase di aumento graduale. Ma gli manca ancora un po’, perciò ora come ora non c’è niente di concreto per fissare una data al suo rientro”. I Lakers questa notte hanno interrotto una striscia di quattro sconfitte in fila battendo i Cleveland Cavaliers, ma avranno inevitabilmente bisogno delle loro stelle per avere qualche chance ai playoff.