Gallinari vince il derby con Mannion, Lakers ok

Si allunga a quattro invece la striscia di sconfitte in fila degli Warriors, la più lunga in questa stagione altalenante. Sempre senza Steph Curry (che verrà rivalutato solo all’inizio della prossima settimana per il suo infortunio al coccige), Andrew Wiggins ne ha messi 29 per guidare un quintetto in cui anche Wiseman (18), Oubre (14) e Poole (15) hanno chiuso in doppia cifra, mentre Draymond Green ha distribuito 9 assist senza mai tirare dal campo. Doppia cifra anche per Nico Mannion con 10 punti, 5 assist, 2 recuperi e 3/8 al tiro in 25 minuti

