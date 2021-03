Continua a muoversi il mercato dei buyout per le contender. Dopo le firme di LaMarcus Aldridge a Brooklyn e di Andre Drummond a Los Angeles, anche i Milwaukee Bucks sono pronti ad aggiungere un giocatore appena liberatosi dal suo contratto precedente. Austin Rivers, infatti, è stato tagliato dagli Oklahoma City Thunder, ai quali era finito all’interno dello scambio a tre che ha portato George Hill ai Philadelphia 76ers. In questa stagione Rivers è presto finito ai margini dei New York Knicks, viaggiando a 7.3 punti, 2.2 rimbalzi e 2 assist in 21 minuti di media, tirando con il 43% dal campo e il 36% da tre punti in uscita dalla panchina. L’ex Rockets è sceso in campo solamente 21 volte a fronte delle 46 partite disputate dalle sue squadre e la sua ultima apparizione in rotazione risale al 7 febbraio, data in cui ha segnato anche il suo ultimo canestro su azione. Secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, tra Rivers e i Bucks c’è "grande interesse reciproco" per firmare un accordo fino al termine della stagione. Rivers andrebbe giocarsi i minuti principalmente con Bryn Forbes, in uscita dalla panchina alle spalle di Jrue Holiday e Donte DiVincenzo, fornendo maggiore creazione individuale dal palleggio e l’esperienza ai playoff accumulata negli ultimi anni a Houston, dove è stato compagno di squadra di un altro neo-arrivato ai Bucks come PJ Tucker.