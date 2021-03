Dopo cinque partite saltate per una contusione al coccige, Steph Curry è tornato ad allenarsi con i compagni e potrebbe scendere in campo contro i Chicago Bulls. Senza di lui Golden State ha perso quattro partite in fila e deve guardarsi le spalle per non scivolare fuori dal torneo play-in

Il crollo in classifica di Golden State senza Steph

approfondimento

Steph Curry e Ayesha ospiti dai Muppets. VIDEO

Curry, che si era infortunato cadendo sui gradini in prossimità della panchina avversaria dopo un tiro fuori equilibrio, si sente meglio dopo che la squadra aveva annunciato una settimana di stop lo scorso martedì, complice la risonanza magnetica che ha evidenziato solo un’infiammazione. Kerr ha parlato anche di come cambia la squadra con la sua presenza in campo: “Quando c’è Steph, abbiamo una fiducia e un atteggiamento che non possediamo senza di lui, e questo ci migliora anche nella metà campo difensiva. Nelle ultime otto o nove partite è successo di tutto — sia per infortuni che per il protocollo anti-Covid. Non sono scuse, ma i motivi per cui siamo andati in difficoltà. Ma mi rendo conto che a nessuno importa: è andata come è andata, ogni squadra ha questo tipo di problemi quest’anno. In questo momento abbiamo bisogno di capire quali sono i prossimi passi da compiere, come migliorare a difesa e tornare a giocare a un livello decisamente più alto. E vincere delle partite”. Golden State infatti è scivolata al decimo posto nella Western Conference e deve guardarsi le spalle, dato che i Sacramento Kings hanno vinto quattro partite in fila (una anche contro di loro) e si sono riportato a una gara di distanza in classifica, minacciando di prendere il loro posto nel torneo play-in.