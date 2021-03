“Sesamo apriti” — la serie televisiva per bambini che vede come protagonisti i famosi Muppets — è arrivata ormai da anni anche sugli schermi italiani e i personaggi che l’hanno resa famosa, a partire da Kermit la rana, sono diventati celebri anche da noi. Oltreoceano lo show è ancora popolarissimo, tanto da attrarre — di tanto in tanto — anche ospiti speciali e molto conosciuti. Come Steph Curry e la moglie Ayesha, che per le sue competenze in campo culinario si è ritrovata a discutere del valore nutrizionale della prima colazione del mattino con Cookie Monster, Grover e Elmo, tre dei personaggio più coloriti dello show. Ma accanto all’alimentazione, anche l’esercizio fisico è di grande importanza per restare in forma e allora — una volta terminata la preparazione di un gustoso pancake — è stato il turno della superstar degli Warriors di illustrare ai Muppets come tirare a canestro. Loro da più vicino, Steph ovviamente da più lontano, proprio come fa normalmente sui parquet NBA. Ma il risultato non è stato diverso.