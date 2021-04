James Harden resta soltanto 4 minuti in campo nella sfida vinta dai Brooklyn Nets senza di lui contro i Knicks, fermato da un indurimento muscolare alla parte posteriore della coscia destra. Riacutizzarsi di un problema che già lo avevo costretto a saltare le ultime due partite dei Nets e che sperava - sbagliando - di essersi già lasciato alle spalle. Non appena durante una delle prime penetrazioni della gara ha sentito il fastidio, Steve Nash lo ha subito richiamato in panchina e mandato negli spogliatoi per accertamenti, evitando ulteriori guai. L’allenatore di Brooklyn prima della palla a due aveva spiegato che Harden non sarebbe stato sottoposto a nessuna particolare restrizione a livello di minuti in campo: “Non vogliamo privarcene in maniera programmata: la speranza è che le cose vadano bene e che la partita ci permetta di centellinare il suo utilizzo”. Nei fatti invece il derby contro New York è stato complicato e da affrontare senza l’ex giocatore dei Rockets. “Non sembra ci siano problemi strutturali o danni al muscolo”, sottolinea Nash a fine gara. “Deciderà lo staff medico in che modo reinserirlo sul parquet”. Sperando che le cose la prossima volta vadano per il verso giusto.