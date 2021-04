È dolceamaro il bollettino che arriva dall’infermeria dei Brooklyn Nets. Se dopo quasi due mesi di assenza (e 23 partite saltate dall’ultima apparizione, quella da ex del 13 febbraio scorso a San Francisco), Kevin Durant è pronto a tornare in campo, la diagnosi su James Harden ha rivelato uno stiramento al bicipite femorale destro, che terrà fuori la guardia dei Nets almeno una decina di giorni. Anzi, 10 giorni è la scadenza alla quale le condizioni del “Barba” verranno rivalutate dallo staff medico di Brooklyn, ma poi è possibile che il rientro in campo possa slittare ancora. Insomma, l’esperimento “Big Three” ancora per un po’ sarà limitato a quelle 7 gare disputate assieme che hanno visto Harden, Irving e Durant produrre quasi 121 punti per 100 possessi in attacco e incassarne più di 115, chiudendo con 5 vittorie e 2 sconfitte. Se l’infortunio a Harden preoccupa, in casa Nets si prova a sorridere guardando al ritorno di Kevin Durant, atteso in campo nell’affascinante sfida contro Zion Williamson e i New Orleans Pelicans, finalmente al fianco di Kyrie Irving che nell’ultima gara vinta contro i Knicks ha dovuto fare gli straordinari (40 punti). Con Durant tornano i 29 punti (con anche 7.3 rimbalzi e 5.3 assist) che sono mancati in tutto questo tempo, ma è anche vero che — con 21 gare al termine della stagione regolare — si restringe ormai a un massimo di una quindicina di partite (se va tutto bene) la finestra di possibilità per vedere ancora giocare assieme il terzetto dei sogni di coach Steve Nash.