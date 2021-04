Dopo aver dominato il mercato dei buyout con le firme di Blake Griffin e LaMarcus Aldridge, in molti in giro per la NBA guardavano con terrore cosa avrebbero potuto fare i Brooklyn Nets con l’ultimo posto a disposizione nel roster per i playoff. Le avversarie in giro per la lega avranno allora tirato un sospiro di sollievo quando la deadline per firmare giocatori in vista dei playoff è passata senza che altri ex All-Star firmassero per i giocare con Harden, Durant e Irving, anche se i Nets non sono rimasti fermi. La dirigenza infatti ha deciso di completare il roster firmando l’ala Alize Johnson, confermandolo con un contratto di più anni dopo i due accordi da 10 giorni firmati nelle ultime settimane. Secondo quanto detto dal suo agente George Langberg a ESPN, l’accordo pluriennale varrà fino a 4.1 milioni di dollari (con ogni probabilità non garantiti) e darà la possibilità al giocatore di dimostrare il suo valore dopo la buona impressione destata a Brooklyn. In sei partite coi Nets infatti viaggia a 7.8 punti e 5.8 rimbalzi in 13.4 minuti di media con il 65.7% al tiro, anche se la maggior parte del bottino è arrivato nei 33 minuti del suo debutto contro gli Utah Jazz, in una sconfitta larghissima dei Nets in cui ha chiuso con 23+15. Rimane comunque un corpo in più da potersi giocare per arrivare al termine della regular season risparmiando un po’ di chilometraggio ai membri della rotazione, dandogli comunque una vetrina per un giocatore che alla soglia dei 25 anni non è ancora riuscito a trovare il suo posto nella NBA dopo aver ben figurato in G-League con l’affiliata dei Toronto Raptors, con cui ha viaggiato a 16.6 punti e 13.3 rimbalzi di media con 4.2 assist in 32 minuti a partita.