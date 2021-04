Ennesimo infortunio per i Golden State Warriors. Il rookie James Wiseman ha accusato un problema al ginocchio destro all’inizio del secondo quarto della sfida vinta contro Houston, rientrando negli spogliatoi senza più tornare in campo. Wiseman è caduto male sulla gamba destra dopo un tentativo di schiacciata stoppato regolarmente da Kenyon Martin Jr. Il centro è rimasto alcuni secondi a terra, riuscendo comunque a rialzarsi da solo prima di abbandonare il parquet sulle proprie gambe. L’infortunio non sembra quindi particolarmente grave, ma si saprà qualcosa di più dopo la risonanza magnetica. “Gli ho parlato e mi ha detto di sentirsi abbastanza bene – ha detto Steve Kerr – non è nulla di troppo serio, ma non è detto che possa giocare la prossima partita (contro Denver). Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno”. Parole di incoraggiamento da parte della stella degli Warriors Steph Curry. “Non so quale sia la situazione, ma spero non perda troppo tempo. Sembra che quando sta facendo dei passi avanti debba sempre affrontare qualche avversità, non è facile”. Contro Houston Golden State ha dovuto rinunciare a Kelly Oubre, in dubbio anche per la prossima partita per un problema al polso, e sarà priva di Eric Paschall fino a fine aprile, oltre che di Klay Thompson per tutto il resto della stagione.