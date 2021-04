Il centro di Minnesota si è commosso sia prima che dopo la gara, felice del posto che i T’Wolves hanno riservato a sua madre sugli spalti con i fiori e la sua maglia n°32 a un anno di distanza dalla scomparsa, mentre papà Towns in prima fila a bordocampo faceva il tifo per lui: “Mia madre rappresentava tutto per me: purtroppo sapete bene cosa mi aspetta e quali emozioni proverò nei prossimi due giorni”

Alla fine nel (raro) successo di Minnesota sono stati fondamentali i 27 punti, 12 rimbalzi e 8 assist della quasi tripla doppia messa a referto da Karl-Anthony Towns - alla 57^ gara in carriera da almeno 10+ punti, 10+ rimbalzi e 5+ assist - in una gara dal valore relativo per i T’Wolves, ormai fuori dai giochi e dalla corsa a un posto playoff mai lontanamente avvicinato. Anche per quello Towns, a margine della partita, è tornato a parlare di ciò che gli stava più a cuore: “Non scherzo quando dico che mia madre ha significato tutto per me, è stata il senso di tutta la mia vita. Per questo non posso nascondermi: sapete bene cosa mi aspetta e quale sarà il mio stato d’animo nei prossimi due giorni, a cavallo di questo maledetto anniversario”.