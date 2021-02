Karl-Anthony Towns è tornato in campo dopo quasi un mese di assenza — 13 partite saltate per l’esattezza, solo 3 vinte dai suoi Timberwolves — ma pur contribuendo subito con 18 punti e 10 rimbalzi al suo ritorno il lungo di Minnesota ha fatto notizia per il candore e l’onestà con cui ha raccontato la sua esperienza di positività al Covid-19. Che è stato — parole sue — “davvero terrificante. “Sono un soggetto ad alto rischio per una serie di condizioni ereditate [7 membri della sua famiglia hanno perso la vita per via del coronavirus, compreso la madre Jacqueline Cruz-Towns, ndr] e il Covid non mi ha trattato certo bene. Ho trascorso tante notti davvero difficili, il virus che ho contratto era molto aggressivo, ma a mia sorella continuavo a ripetere: lo combatterò fino a sconfiggerlo”. Così ha fatto, ma non senza momenti complicati: “C’erano notti in cui non mi sentivo per nulla bene e i miei parametri vitali non erano affatto incoraggianti. Insieme ai dottori abbiamo dovuto prendere decisioni delicate sulla mia salute ma la mia famiglia mi ha spinto a non mollare, a continuare a combattere: quando il Covid sembrava aver la meglio su di me — sia sul mio corpo che sul mio spirito — ho pensato a mia madre e alla mia famiglia”.