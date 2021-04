Lo stop (l’ennesimo) al normale calendario NBA, con la scelta di posticipare la gara tra Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets dopo i fatti occorsi a Minneapolis, con l’uccisione di un 20enne afroamericano, Daunte Wright per mano della polizia, ha nuovamente portato sopra la soglia la tensione razziale che continua a serpeggiare in tutti gli Stati Uniti. Ancora di più a Minneapolis, dove proprio in questi giorni è in corso il processo a Derek Chauvin, il poliziotto accusato della morte di George Floyd lo scorso maggio. Se Nets e Timberwolves hanno scelto di rimandare la loro gare, dal mondo NBA le voci più forti sono arrivate da San Antonio e da Philadelphia, uscite come al solito dalla bocca di Gregg Popovich e Doc Rivers. “Mi fa venire il voltastomaco vedere certe immagini”, le parole del coach degli Spurs. “Quante volte deve ancora succedere? Noi ci sentiamo nauseati, ma questo è nulla: quel ragazzo è morto. Morto. La sua famiglia, i suoi amici stanno soffrendo, e noi invece continuiamo ad andare avanti, come se nulla fosse successo”. Popovich attacca la crisi “morale” degli Stati Uniti “L’ho già detto altre volte: è come il crollo dell’Impero Romano. Per noi è finita, se non riusciamo a trovare nuovi leader, un po’ di buon senso, qualcuno che riesca a guidarci nella giusta direzione”. L’allenatore dei texani poi ne ha anche per la leadership del suo stato: “Stare a sentire il governatore Abbott è impossibile. Mente, sapendo di mentire. Lo fa solo per ingraziarsi Trump e restare attaccato alla sua poltrona. Le sue frasi sulle armi sono le solite bugie, trite e ritrite. Ed è tutto collegato: la polizia che uccide gli afroamericani, i nostri bambini uccisi nelle scuole, l’assalto al Congresso del 6 gennaio, la propaganda che ci ha raccontato che il virus della pandemia era un’invenzione”. E dalle sue critiche non si salva neppure la NBA: “Voglio sapere chi sono i proprietari delle nostre franchigie che finanziano questi politici che continuano a mentire. Forse è un buon punto di inizio per ottenere più trasparenza”.