Dieci vittorie sono meglio di otto, tre titoli NBA meglio di uno ma non sempre un numero maggiore di un altro ha necessariamente una connotazione positiva. Dev’essere sfuggito ai social media manager dell’account Twitter degli Orlando Magic. Che in stagione — sul campo — stanno facendo fatica (17 vittorie, 37 sconfitte e il quartultimo record di lega) e che tanto offensivamente (terzo peggior attacco) che difensivamente (23^ difesa su 30) non occupano certo le posizioni di vertice nella lega. Solo che il numero utilizzato statisticamente per determinare l’andamento di una squadra in difesa — il defensive rating, ovvero il numero di punti subiti per 100 possessi — tanto è più alto quanto più segnala l’incapacità della difesa di Terrence Ross e compagni di contenere gli attacchi avversari. Il dato, che cambia ovviamente seppur di poco dopo ogni gara, oggi è di 112.7 punti subiti per 100 possessi, e solo una gara fa era addirittura più alto (113.4). Per la gioia — immotivata — dell’account dei Magic, che ha twittato: