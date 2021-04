I Lakers sono quinti in classifica nella Western Conference e quindi potrebbero non avere il fattore campo per tutti i playoff. Secondo Shaquille O’Neal però non è un problema: "Quando hai LeBron e AD, puoi vincere una partita ovunque. Le altre quattro hanno bisogno del fattore campo, loro no"

Gli infortuni di LeBron James e Anthony Davis hanno avuto l’effetto di far scendere i Los Angeles Lakers in classifica, veleggiando attorno al 50% mentre le altre contender della Western Conference sono salite di colpi. Ora come ora i gialloviola occupano il quinto posto con un record di 34-21 , a una gara di distanza dal quarto occupato da Denver e con 2.5 di vantaggio sul sesto posto di Portland. Una posizione che, se i playoff cominciassero oggi, li porterebbe a non avere il fattore campo probabilmente per tutta la post-season , rendendo un po’ più complicata la loro strada verso il repeat. Secondo una leggenda gialloviola, però, non c’è nessun problema: “ La differenza tra i Lakers e tutte le altre è che loro non hanno bisogno del fattore campo ” ha detto Shaquille O’Neal su TNT.

E non si riferisce al caloroso tifo gialloviola che segue le gesta della squadra in ogni città si trovino, quanto piuttosto alla grandezza delle due stelle: “Quando hai giocatori come LeBron e Anthony Davis, possono ‘rubare’ una partita sul campo degli altri. Utah e le altre hanno bisogno del fattore campo, i Lakers no” la sentenza del quattro volte campione NBA. Nessuno si sognerebbe di mettere in discussione la grandezza delle due superstar dei Lakers, ma rispetto alla scorsa stagione — quando hanno affrontato Portland, Houston, Denver e infine Miami nella bolla, dove ovviamente nessuno aveva il fattore campo — la loro strada potrebbe essere più accidentata. Molto dipenderà dalle condizioni in cui si ripresenteranno le due stelle da qui a un mese: prima ancora degli avversari, i Lakers devono prima capire come stanno internamente per poter ripetersi in vetta alla NBA.