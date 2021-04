Andre Drummond, giunto a Los Angeles qualche settimana fa, è l’aggiunta necessaria per i Lakers sotto canestro a livello di fisicità, rimbalzi e produttività in area. Un innesto dovuto, che i campioni NBA sono stati felici di accogliere, nonostante portasse in dote con sé anche un rivedibile soprannome che non è passato inosservato. “Il grande pinguino”. Perché? Da dove salta fuori, si sono chiesti in molti, tra cui alcuni cronisti di Los Angeles che si sono visti rispondere da Drummond: “Ascoltatemi: non ho la più pallida idea del motivo per il quale mi chiamano così. Anche LeBron è venuto da me un giorno a chiedermi conto di questa storia e gli ho risposto: “Non lo so, non so chi lo ha tirato fuori e da dove è partita questa consuetudine”. Quello che mi ricordo è che qualcuno un giorno si è rivolto a me chiamandomi “Il grande pinguino”. E non hanno più smesso. I pinguini sono uno dei miei animali preferiti, ma non riesco a immaginare un’altra ragione per la quale darmi quel nomignolo”.