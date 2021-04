È il simbolo di Miami (e degli Heat). È l’orgoglio di Chicago. Ha giocato anche per Cleveland. Ma la prossima fase della vita di Dwyane Wade nella NBA lo porto nello Utah. Il tre volte campione NBA con gli Heat ha acquistato una quota di minoranza nei Jazz, entrando in società con Ryan Smith, che da poco ne era diventato proprietario di maggioranza. Una mossa a sorpresa, che lo stesso Wade ha voluto spiegare, via social — anche per “tranquillizzare” tutti i suoi tifosi legati a Miami e alle imprese in maglia Heat. “Il rispetto che ho per quella organizzazione non cambia di una virgola, così come l’amore che provo per i tifosi degli Heat. Ma questa decisione riguarda la fase successiva della mia vita, da investitore, da uomo d'affari, da imprenditore. Questa per me è una bella opportunità per crescere: voglio aiutare gli Utah Jazz a fare l’ultimo gradino, a salire di livello — e sono felicissimo di poterlo fare”. Le parole al miele di Wade verso la città della Florida che ha chiamato casa per così tanti anni non sono proprio ricambiate al 100% dal proprietario degli Heat, Mickey Arison, che sempre su Twitter ha commentato così la notizia: “Voglio congratularmi con Dwyane relativamente al suo recente annuncio. Avevamo discusso assieme il suo ingresso nella nostra proprietà dopo il suo ritiro, ma al tempo non si sentiva pronto a un tale impegno. Ovviamente sono deluso dal fatto che non ci abbia ripensato, ma detto questo gli auguro buona fortuna e tanti successi con i Jazz. Per me Dwyane rimarrà per sempre un Heat”. Una nota che non manca di eleganza ma che allo stesso tempo lancia una frecciatina all’ex simbolo della franchigia, che ha in pratica preferito — da investitore — l’opportunità con i Jazz rispetto a quella prospettatagli a Miami. Solo il tempo dirà chi avrà ragione: quel che è certo è che la mossa da parte di ex giocatori di acquisire quote di partecipazioni in alcune franchigie è ormai sempre più frequente. Lo hanno fatto Grant Hill (negli Atlanta Hawks), Shaquille O'Neal (nei Sacramento Kings) oltre ovviamente a Michael Jordan (che degli Hornets è proprietario di maggioranza. Nessuno di questi giocatori, va notato, ha scelto di investire sulla franchigia a cui ha legato il proprio nome in campo: solo Magic Johnson — proprietario per un periodo del 4% della franchigia — lo aveva fatto in passato con i Los Angeles Lakers, quota però ora venduta.