TIME 100, le persone più influenti: Dwayne Wade

John Legend sa cosa vuol dire vincere, unico artista afroamericano a essersi aggiudicato Emmy, Grammy, Oscar, e Tony, i quattro principali premi del mondo dell’entertainment. E da un vincente arriva l’incoronazione per un altro vincente, Dwyane Wade, incluso nella lista delle 100 persone più influenti per il 2020 con queste parole.

“Dwyane Wade è stata una delle guardie più forti della storia della NBA, straordinario nella sua capacità di andare a canestro. Ma lui per primo non ha mai visto il suo ruolo limitato al mondo della pallacanestro. Il capitale sociale guadagnato sul campo lo ha speso per battersi per altre persone, utilizzando la sua piattaforma e il suo impegno filantropico per mantenere vivo un certo tipo di dibattito. Non gli veniva chiesto di farlo, non era dovuto, ma lui ha visto uno scopo più ampio nelle sue azioni, sfruttando i vantaggi che la sua carriera sportiva gli ha dato per rendere questo mondo un posto migliore, più sicuro, più pieno di amore.