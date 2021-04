15/23

Paul Watson, alla sua prima partita da titolare in NBA, approfitta delle tante assenze in casa Raptors per firmare il suo massimo in carriera: 30 punti a referto, di cui 20 realizzati nel solo terzo quarto, raccolti tirando 10/13 dal campo, 8/11 dall’arco (anche questo, ovviamente, record personale) e 4 rimbalzi in soli 26 minuti. Positivo anche Yuta Watanabe, che ne aggiunge 21 in uscita dalla panchina con 7/11 dal campo e 6 rimbalzi con Toronto che, nonostante l’assenza di tanti titolari, resta in corsa per il 10° posto a Est

VIDEO | GUARDA I 30 PUNTI DI PAUL WATSON