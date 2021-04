Lakers, niente Casa Bianca per celebrare il titolo

A fine mese i Lakers saranno a Washington per giocare contro gli Wizards, ma non faranno visita al presidente Biden alla Casa Bianca per celebrare il titolo conquistato lo scorso anno. I protocolli Covid e gli impegni in calendario - riporta ESPN - non renderanno infatti possibile il tradizionale incontro, interrotto durante la presidenza Trump

Niente ricevimento alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden per LeBron James e compagni a fine aprile. Con l’arrivo a Washington dei Lakers per la partita contro gli Wizards si attendeva che il tradizionale incontro tra la squadra campione NBA e il presidente degli Stati Uniti - interrotto da Warriors e Raptors durante il mandato di Donald Trump – tornasse a ripetersi. Ma, come riporta ESPN, a causa dei protocolli Covid e degli impegni di calendario l’incontro non ci sarà, anche se non è escluso che possa avvenire più avanti nell’anno.

Dopo la vittoria di Biden in novembre Draymond Green aveva scritto su Twitter a LeBron: “Potrete andare alla Casa Bianca e celebrare il vostro titolo!”, e James (ultimo con i Cavs nel 2016 a essere ricevuto da Barack Obama) aveva risposto: “Torneremo là dentro, porterò anche la mia tequila e il vino”. Un brindisi con il presidente resta invece, almeno per ora, rimandato. I Lakers non hanno potuto celebrare nel modo consueto la loro vittoria nella scorsa stagione segnata dalla pandemia. Niente festa davanti ai propri tifosi e niente parata in città ovviamente. Anche lo stendardo del 17esimo anello conquistato dalla franchigia non è ancora stato svelato allo Staples Center, per ora è coperto di nero con la scritta: “Stay tuned, Lakers Family”. La proprietaria dei gialloviola Jeanie Buss ha annunciato che verrà svelato il prossimo 12 maggio nell’ultima partita casalinga di regular season contro i Rockets, quando potranno essere presenti – seppur in numero limitato – i tifosi (tornati per la prima volta allo Staples questo giovedì nella partita con Boston).