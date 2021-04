Tatum vince il duello con Curry, Lakers ok all’OT

8/16

PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 85-111 | I Jazz non perdono comunque terreno in classifica visto che i Suns hanno perso rovinosamente in casa contro gli Spurs. Una prova davvero negativa per Chris Paul e soci, tenuti al minimo stagionale in una serata da 6/27 dalla lunga distanza in cui ci sono stati più giocatori in doppia cifra dalla panchina (Carter con 17 e Payne con 12) che in quintetto (solo 15 per Booker con 6/18). Si interrompe così a 10 la loro striscia di successi casalinghi

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA