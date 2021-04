Miami Heat-Brooklyn Nets LIVE su Sky Sport NBA

Il racconto del primo tempo tra Miami e Brooklyn

Partita equilibrata e divertente in avvio, con Miami che risponde nei primi minuti colpo su colpo ai tentativi di Kevin Durant di allungare sin dalla palla a due le mani sulla gara. I primi otto punti dei Nets portano tutti la firma di KD, ma al primo timeout chiamato da Steve Nash l’all-Star di Brooklyn si lamenta di un problema alla gamba che preoccupa ben più dell’11-8 con cui si apre la sfida.



La presentazione della sfida tra Miami e Brooklyn

Dieci sconfitte nelle ultime sedici partite. Tre ko in fila, l’ultimo dei quali contro i Minnesota Timberwolves. Un record a malapena del 50% con 28 vittorie e 28 sconfitte. I vice-campioni in carica dei Miami Heat si aspettavano tutt’altro rendimento da questa stagione, e con ogni probabilità sono al loro peggior momento di tutto l’anno. Perché è vero che Victor Oladipo si è fatto male, ma il resto del roster ora è in salute — eppure non riescono a carburare, come erano riusciti a fare con 15 vittorie e 4 sconfitte dopo l’inizio da 7-14. Dopo l’ultimo ko in particolare Jimmy Butler - il grande assente del match in casa Heat - ha espresso tutta la sua rabbia: “Non provo frustrazione perché ci succede spessissimo. Quasi ce li aspettiamo certi risultati. Pensiamo di essere una buona squadra ma poi la realtà ci colpisce duro e ci umilia. Sono contento che succeda, perché è giusto che il gioco ti tratti così. Sono contento che sia successo a noi oggi, e se non lo correggiamo spero che continui a succedere. Sera dopo sera, non so quale versione di noi stessi si presenterà in campo”.