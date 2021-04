Curry leggendario e 76ers ko, Phoenix vince all’OT

6/18

Continuano invece le incredibili difficoltà in casa per i Bucks, terza forza a Est e incapaci di approfittare dei passi falsi delle prime due della classe, battuti per la quinta volta in fila a Milwaukee: non bastano i 33 punti di Giannis Antetokounmpo, che trova ripetutamente lo spazio per colpire al ferro con 12/22 al tiro, in un match in cui aggiunge anche 8 rimbalzi. Bene a livello realizzativo anche Khris Middleton: 26 punti e 10/22 dal campo per lui, mentre sono 25 e 8 assist per Jrue Holiday

VIDEO | GUARDA I 33 PUNTI DI GIANNIS ANTETOKOUNMPO