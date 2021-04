Il giocatore ex Bucks, già in passato coinvolto come vittima in altri casi di violenza (nel 2018 per mano della polizia di Milwaukee), è stato colpito e ferito al volto da sconosciuti domenica sera, non subendo gravi conseguenze, ma lasciando attoniti compagni di spogliatoio e tutti i colleghi all’interno della lega. La NBA è a lavoro con la polizia per ricostruire l’accaduto e provare a fare chiarezza sui fatti

Sterling Brown, giocatore degli Houston Rockets impegnati in trasferta in Florida contro gli Heat, è stato aggredito domenica sera e ha riportato delle ferite al volto che gli hanno impedito di prendere parte alla gara persa dai texani contro Miami. Nel comunicato che racconta l’accaduto si fa specifico riferimento al fatto che Brown “non avesse alcun tipo di conoscenza in precedenza o avuto modo di interagire con i suoi assalitori”. Un altro modo per dire che lo scontro è avvenuto con degli sconosciuti. Houston ha inoltre sottolineato che il giocatore recupererà a breve in pieno la sua forma. “È straziante quanto successo”, sottolinea coach Silas prima della partita contro gli Heat, per la quale inizialmente Brown era stato indicato come assente perché alle prese con un problema al ginocchio. “È uno di noi, un ragazzo di cui la squadra si prende cura, qualcuno che lavora al nostro fianco ogni giorno. Non posso non sottolineare che siamo grati prima di tutto del fatto che lui sta bene e che non è successo nulla di grave, ma questa cosa ci ha sconvolto tutti”.