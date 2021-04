L’associazione tra le imprese che i giocatori NBA riescono a realizzare in campo e i supereroi è sempre stata automatica. Davanti a certe triple di Steph Curry o a certe accelerazioni di Zion Williamson è inevitabile pensare che siano dotati di superpoteri , altrimenti non si spiegherebbe come riescono a fare certe cose. E presto il mondo della pallacanestro e quello dei supereroi si avvicineranno ulteriormente : ESPN e Marvel hanno annunciato una collaborazione davvero unica , “brandizzando” la prossima sfida tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans del 3 maggio a tema supereroi. Le due compagnie, che fanno entrambe riferimento a Disney, hanno concordato una presentazione speciale della partita che coinvolgerà personaggi iconici dell’universo Marvel come Iron Man, Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Black Widow e Doctor Strange, che appariranno anche nel corso della partita con visualizzazioni 3D, grafiche e animazioni.

Chi sarà il primo "Marvel Hero" della NBA?

La narrazione è presto fatta: dovendo affrontare una minaccia aliena, gli Avengers devono decidere chi può unirsi a loro per entrare nel gruppo di supereroi e difendere la Terra, tenendo una serie di sfide tra i candidati. La ricerca comincerà quindi tra le stelle della NBA, concentrandosi su tre giocatori per parte: Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins da una parte e Williamson, Brandon Ingram e Lonzo Ball dall’altra. Il vincitore verrà determinato con un semplice metodo di conteggio, i Marvel Hero Point: ne verrà assegnato uno per ogni punto, rimbalzo, assist, recupero o stoppata totalizzato e ne verrà detratto uno per ogni tiro sbagliato, tiro libero sbagliato e palla persa. Al commento di Ryan Ruocco e Richard Jefferson — in uno studio completamente brandizzato a tema Marvel a Bristol, negli studi di ESPN — si unirà quello dell’esperta di supereroi Angélique Roché, allargando ancora di più il bacino di utenza e unendo due mondi apparentemente lontani come quello della NBA e della Marvel. “Siamo contenti di lavorare insieme a ESPN e Marvel per presentare ai tifosi la prima esperienza televisiva ispirata alla Marvel” ha detto David Denenberg, vice-presidente della distribuzione globale e degli affari della NBA. “Questa presentazione divertente e innovativa si inserisce nel nostro obiettivo di fornire opzioni di visione personalizzate e coinvolgenti per i nostri fan”.