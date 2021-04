10/15

DOMANTAS SABONIS, INDIANA PACERS | Due volte All-Star negli ultimi due anni, ha sicuramente i centimetri (211) — magari non i chili (108) — per essere considerato un big con un certo tonnellaggio. Ma quello che gli manca in forza bruta attorno al ferro lo porta in dote con i fondamentali tecnici e con l’agilità: 5° NBA sia per canestri segnati al ferro che per punti prodotti dal post (quasi il 21% del suo attacco origina da lì), è 7° in tutta la lega per produzione nel pitturato (12.6 punti a sera). È il 4° miglior rimbalzista NBA e sfiora i 20 punti a sera