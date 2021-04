La sua presenza sul parquet era già stata messa in dubbio prima della palla a due: probable, a causa di un fastidio alla caviglia che non gli dava tregua. Giannis Antetokounmpo però ha voluto esserci contro Houston, in una partita che per lui alla fine è durata meno di un minuto: il tempo di giocare il primo possesso offensivo dei Bucks, puntare al ferro e ritrovarsi a terra, dolorante a causa del riacutizzarsi di un problema su cui il due volte MVP di Milwaukee avrebbe voluto continuare a giocare. Dopo il colpo alla caviglia destra subito dopo il contatto con Kelly Olynyk, Antetokounmpo ha continuato a camminare - cosa che ha subito in parte rassicurato lo staff medico - andando in lunetta a prendersi i due tiri liberi (uno a bersaglio, l’altro no), prima di vedersi costretto nel giro di 10 secondi a chiedere timeout per uscire dal campo e sottoporsi a ulteriori accertamenti. A quel punto era chiaro a tutti che non sarebbe più tornato sul parquet: “distorsione alla caviglia destra” la diagnosi che andrà poi approfondita nelle prossime ore, ma la sua faccia sorridente e non (troppo) preoccupata in panchina - nonostante la sconfitta a sorpresa incassata dai Rockets - fa sperare a Milwaukee che il suo infortunio non sia nulla di grave. I playoff ormai sono dietro l’angolo.