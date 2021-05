LaMelo Ball si era fratturato il polso destro il 20 marzo scorso, da allora i suoi Charlotte Hornets hanno disputato 21 partite, vincendone 10 e perdendone una in più, 11. Hanno tenuto botta, avevano un record appena sotto il 50% allora (20-21), è simile anche oggi (30-32), quando riaccolgono in squadra — nella gara della notte contro Detroit — il loro rookie meraviglia. Charlotte è ottava a Est, due gare in mezzo dietro il settimo posto degli Heat, ma con Indiana e Washington rispettivamente a una gara e una gara e mezza di distanza in nona e decima posizione. Per questo il rientro di Ball — atteso in campo nella gara interna contro i Pistons — è importante per gli Hornets, ma è importante anche per lui. Avrà ancora 10 partite esatte per consolidare il suo ruolo nella corsa al premio di rookie dell’anno. Sembrava il chiarissimo favorito al momento dell’infortunio, ma sembrava anche altrettanto chiaro che se non fosse tornato in campo fino al termine della regular season il riconoscimento sarebbe andato a qualcun altro.