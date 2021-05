Julius Randle: "Per l'MVP ci sono anchio"

Massimo in carriera in punti, rimbalzi e assist e Knicks sorprendentemente al quarto posto a Est. Julius Randle sta giocando sicuramente la miglior stagione della sua vita, ma il suo nome per il titolo di MVP non è mai stato preso seriamente in considerazione. Anche percché c'è chi come Embiid e Jokic sta facendo oggettivamente di più (anche per quanto riguarda il record di squadra). Lui però si sente di poter far parte di quel discorso, e a una domanda sull'argomento non ha esitato. "E' giusto che il mio nome sia preso in considerazione per la corsa all'MVP? Sicuro, non mi tiro certo indietro - ha detto -. Poi per quanto mi riguarda penso solo a crescere partita per partita, migliorando come giocatore. Non sono concentrato nel vincere l'MVP".