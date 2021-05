Le cose con Nikola Vucevic sul parquet non sono andate per il verso giusto, anzi: con l’arrivo dell’All-Star a Chicago, il rendimento dei Bulls è peggiorato - di molto - allontanando Zach LaVine e compagni dalla zona play-in. Niente playoff quindi, per una squadra che ne aveva le potenzialità e che vuole continuare a dare spessore al proprio roster: per quello l’obiettivo è costituire un roster solido attorno ai due All-Star già a disposizione, con la consapevolezza che il tassello che manca è prima di tutto una point guard. In una free agency in cui i grandi nomi hanno firmato rinnovi con grande anticipo, secondo ESPN tra i talenti più ambiti e i giocatori che potrebbero stimolare la fantasia dei Bulls ci sono Dennis Schröder e Lonzo Ball - per ragioni diverse, pronti a cambiare squadra nei prossimi mesi. Se i Lakers non dovessero riconfermarsi, il giocatore tedesco molto probabilmente verrà sacrificato per non occupare spazio salariale e cercare nuove alternative. Diversa invece la situazione per Ball: fuori dai piani futuri dei Pelicans, ma decisivo sul parquet nella disperata corsa al play-in. A New Orleans sembrano convinti di volerne fare a meno: meglio per gli altri, a partire dai Bulls, che potrebbero mettere sotto contratto un giocatore affamato e ideale per completare il quintetto della squadra dell’Illinois.