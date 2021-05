Giocare a PlayStation in diretta su Twitch è appuntamento fisso per gli appassionati di videogiochi che seguono i loro campioni preferiti attraverso questi canali. Per quello non è sfuggito il passaggio in cui Anthony Davis, impegnato in una partita di Grand Theft Auto Role Play, ha colpito alle spalle un personaggio che indossava la maglia n°30 degli Warriors di Curry: un messaggio subliminale a un potenziale avversario da play-in? Al momento soltanto uno sfogo in un periodo complicato sul parquet per i Lakers