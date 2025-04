Che la stagione di Golden State sia cambiata radicalmente con l’arrivo di Jimmy Butler poco prima dell’ultima trade deadline non è certo una novità, perché prima della trade con Miami sulla Baia l’ambizione massima era quella di agganciare un posto ai playoff . Con l’ex Heat in squadra , però, gli Warriors hanno fatto un salto di qualità immediato e, seppur con qualche brivido dovuto alle sconfitte casalinghe contro Spurs e Clippers nel finale di regular season , ora si presentano al momento più importante dell’anno con la convinzione di poter rappresentare una minaccia per tutta la Western Conference . E alla vigilia di gara-1 della serie di primo turno con Houston , coach Steve Kerr ha voluto rendere omaggio al ‘game-changer’ della stagione dei Dubs , scomodando un paragone non da poco.

Jimmy, Andre e la storia degli Warriors

Parlando con 95.7 The Game, Kerr si è soffermato sull’ultimo arrivato in casa Warriors: “Dal punto di vista della personalità Jimmy mi ricorda tantissimo Iguodala, nel senso che non sente quasi il bisogno di mettere punti a tabellino”. Il coach di Golden State ha poi provato a spiegare meglio le ragioni che l’hanno spinto a tirar fuori un paragone forse un po’ azzardato: “Jimmy, come Andre, ama le sottigliezze del gioco, ama trovare i compagni liberi e manipolare il gioco in difesa, anche se è un attaccante superiore rispetto a Iguodala”. Per Kerr, infine, ciò che contava ieri per l’MVP delle Finals 2015 e oggi per Butler è la mentalità di fondo: “A entrambi interessa solo fare ciò che serve per vincere, e si tratta di un approccio al gioco che io reputo meraviglioso”.