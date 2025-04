OKLAHOMA CITY THUNDER-MEMPHIS GRIZZLIES 131-80

Dura poco l’equilibrio in gara-1 tra OKC e Memphis. “Rest” (riposo) o “rust” (ruggine)? Quando una squadra, in questo caso i Thunder, resta ferma a riposare per qualche giorno (un’intera settimana) il quesito è sempre questo. La risposta però gli uomini di Daigneault la danno in fretta. Fino al 29-20 per OKC almeno c’è partita, poi arriva una tripla di Jalen Williams che chiude il primo quarto e apre un parziale pazzesco di 26-2 che spacca in due la partita, col tabellone che a metà secondo quarto dice 55-22 per i padroni di casa. Ci sono le schiacciate spettacolari di Cason Wallace e Jalen Williams, la solita difesa asfissiante (Memphis a metà gara tira il 33% dal campo e 2/18 da tre) e un Hartenstein che inizia la gara con 7/7 dal campo, tanto da non aver neppure bisogno di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude il primo tempo con solo 2/10 al tiro ma con i Thunder in totale controllo (68-36) e un vantaggio, +32, che all’intervallo ai playoff OKC non ha mai avuto, in tutta la sua storia. Nel terzo quarto lo spartito non cambia, e il gap dei padroni di casa sarebbe addirittura di 52 punti all'ultimo mini-break se Marvin Bagley non mandasse a bersaglio una "preghiera" da tre quarti di campo che fissa il punteggio sul 112-63 (+49 OKC). Gli ultimi dodici minuti servono solo per determinare il punteggio finale, con in campo gli ultimi uomini delle rotazioni sia per coach Daigneault che per coach Iisalo: finisce 131-80 per Oklahoma City, con Aaron Wiggins top scorer a quota 21, Jalen Williams a 20 con 10/16 al tiro, mentre Morant è il miglior realizzatore di Memphis a quota 17 (stesso totale di Bagley).