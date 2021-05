Nell’ultima puntata del suo podcast Kevin Durant ha spiegato cosa rende Luka Doncic così unico e difficile da marcare: "Gioca a un ritmo tutto suo, vede tutto prima ancora che accada. È anche sorprendentemente veloce: sembra lento, fa finta di non essere atletico, ma ti gira attorno quando vuole. Con lui bisogna essere al massimo" Condividi:

Pur essendo solamente al suo terzo anno in NBA, Luka Doncic è già adesso uno dei volti di riferimento della lega, nonché uno dei perenni All-Star per gli anni a venire. E oltre a far girare la testa a tanti appassionati sugli spalti o davanti al televisore, anche i suoi colleghi in campo non possono che entusiasmarsi per il suo modo di giocare. Tra questi contate anche Kevin Durant, che nell’ultimo episodio del suo podcast ha parlato di cosa rende speciale il talento sloveno: “Gioca a un ritmo tutto suo, che è quello che gli permette di tirare come fa. Tutti quei tiri folli che si prende o i passaggi che riesce a fare li fa sembrare come se stesse passeggiando. È come quei rapper che riescono a dire qualsiasi cosa nelle loro canzoni facendolo sembrare come se stessero parlando: Doncic gioca così. È sempre calmo e controllato, vede tutto prima ancora che accada, può imporre ogni passaggio che vuole. Il suo ritmo è fenomenale”.

KD e la teoria del "Doncic finto lento" approfondimento Doncic a quota 5.000: il 4° più giovane di sempre Durant ha anche parlato della difficoltà di marcarlo, come gli capitato di fare nelle cinque occasioni in cui si sono affrontato — l’ultima delle quali pochi giorni fa con la vittoria dei Mavs sui Nets grazie ai 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist dello sloveno contro i 20 e 9 rimbalzi di KD, anche se nessuno dei due ha tirato particolarmente bene (7/22 per Doncic e 7/21 per Durant). “È bravissimo a farti saltare per aria perché devi stargli addosso, e non appena riesce a prendersi un fallo su di te è finita perché entra in ritmo. A quel punto inizia ad arrivare in area, fa finta di tirare, tu salti, poi fa finta di tirare di nuovo perché si muove lentamente, si butta indietro su una gamba sola e segna. Il suo ritmo mi fa impazzire”.