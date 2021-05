L.A. CLIPPERS-NEW YORK KNICKS (IL TABELLINO)

Il racconto del primo tempo tra Clippers e Knicks

Due minuti e mezzo bastano e avanzano a Tom Thibodeau per infastidirsi e chiamare timeout dopo il pessimo avvio dei suoi Knicks: 0/5 dal campo e 8-0 Clippers, lenti nell’ingranare le marce a causa dell’orario, ma guidati da un Kawhi Leonard che sembra voler mettere in chiaro le cose sin dalla palla a due.



La presentazione della sfida tra Clippers e Knicks

Ovest contro Est, Los Angeles contro New York: partita dal grande fascino questa sera su Sky Sport NBA per il penultimo appuntamento con gli NBA Sundays. I Clippers, protagonisti fin qui di una stagione altalenante, sono reduci da due belle vittorie. L'ultima prestigiosa nel derby contro i Lakers con principale protagonista Paul George, autore di 24 punti con ottime percentuali al tiro (8/12 dal campo e 3/5 dall'arco), 7 rimbalzi e 5 assist. New York arriva invece da due sconfitte nette contro Denver e Phoenix e avrà voglia di rifarsi, puntando sulla sua difesa e su un Julius Randle alla sua migliore stagione NBA. Randle sta viaggiando a 24.1 punti, 10.2 rimbalzi e 5.9 assist di media ed è stato recentemente nominato giocatore del mese di aprile della Eastern Conference. L'altro nome da tenere d'occhio per i Knicks è Derrick Rose, tornato ad alti livelli (14.3 punti e 4.1 assist per lui a sera). Dall'altra parte il miglior marcatore in stagione per coach Tyronn Lue è Kawhi Leonard, con 25 punti di media a cui aggiunge 6.6 rimbalzi e 5.1 assist. Nell'unico precedente in stagione era stato lui il grande protagonista con 28 punti nella vittoria 129-115 dei Clippers. La rivincita questa sera per una partita importante per la classifica in vista dei playoff, con i Clippers che devono difendere il terzo posto a Oveste e i Knicks il quarto ad Est. Appuntamento su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.