Dopo 'The Last Dance' il documentario sui Lakers

La storia dei Lakers è ricca di successi e di grandi personaggi, che verranno raccontati ora in un documentario di 9 puntate realizzato dalla piattaforma di streaming americana Hulu. L'uscita è prevista nel 2022 e non c'è ancora un titolo, ma sono stati già annunciati alcuni dettagli. Il progetto è stato ideato e portato avanti dalla attuale proprietaria dei Lakers Jeanie Buss e dal regista Antoine Fuqua, e racconterà gli ultimi 4 decenni di storia gialloviola, a partire proprio dall'acquisizione della franchigia da parte di Jerry Buss - padre di Jeanie - nel 1979, lo stesso anno dell'arrivo in gialloviola di Magic Johnson. Si partirà quindi dall'epoca dello showtime, per poi passare ai trionfi di Shaq e Kobe, fino ad arrivare ai giorni nostri con il titolo marchiato LeBron James e Anthony Davis.

"La serie - si legge in un comunicato - contiene nuove emozionanti interviste ad oltre 35 persone all'interno dell'organizzazione, tra cui la famiglia Buss, i leggendari allenatori Pat Riley e Phil Jackson e gli NBA Hall of Famers Magic Johnson, Shaquille O ' Neal e Kareem Abdul-Jabbar, oltre a numerosi altri giocatori attuali ed ex. Sono presenti anche interviste con una serie di fan celebri e un tesoro di filmati d'archivio con interviste mai viste prima con il defunto proprietario dei Lakers Jerry Buss".

Un altro grande appuntameto per tutti gli appassionati NBA quindi, dopo il successo travolgente di 'The Last Dance', la serie dedicata alla carriera di Michael Jordan. "Siamo orgogliosi di offrire questa docuserie al mondo - ha detto Antoine Fuqua - e di far luce sulla leggendaria storia dei Lakers".