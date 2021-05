Sixers primi a Est, Doncic porta Dallas ai playoff

7/18 ©Getty

I Jazz, grazie ai 22 punti di Bojan Bogdanovic e ai 16 con 18 rimbalzi di un Rudy Gobert che incassa così un bonus da 250k dollari per il numero di rimbalzi catturati in proporzione ai minuti, restano in vetta a Ovest, ma devono rimandare l’appuntamento con l’aritmetica certezza di essere primi. Per essere certi, a Utah servirà vincere anche l’ultima sfida contro Sacramento o in alternativa sperare in un passo falso dei Suns in una delle due partite ancora da giocare per Phoenix (entrambe contro gli Spurs in trasferta)