Le 17 stagioni in fila chiuse con almeno 25 punti di media pongono il n°23 dei Lakers al primo posto all-time dei realizzatori in questa particolare categoria: nessuno è stato costante nella resa come lui, nonostante come sottolineato da James, da sempre sia un giocatore che "pensa prima al passaggio per i compagni". Quando si parla dei grandi della storia del gioco nel fare canestro, meglio includere anche il suo nome

Alla fine della regular season, andando a tirare le somme, si scopre che LeBron James - nonostante infortuni, età che avanza e Lakers in affanno - non ha avuto grossi problemi a mantenere i 25 punti di media anche in questa stagione. Sono 17 stagioni consecutive che viaggia oltre quella soglia (merito anche della striscia di partite con almeno 10 punti, aperta nel 2007 e ancora da terminare): in pratica, tolto l’anno da rookie (in cui sfiorò i 21 punti di media), non ha mai mancato l’appuntamento con il 25. Un dato enorme se messo a confronto con quanto fatto da qualsiasi altro realizzatore nella storia NBA: i più vicini? Michael Jordan, Durant, Kobe e Malone - fermi a quota 12 totali in carriera. Lui 17 in fila, senza grande affanno.

Un dato quello pubblicato da StatMuse che non è passato inosservato all’interno del feed di Twitter di LeBron, che a quel punto ha preso lo screen e lo ha condiviso sul suo profilo personale, sottolineando un aspetto del suo gioco che non sempre viene evidenziato: “È da quanto ho compiuto 19 anni! [riferito al momento in cui ha iniziato a segnare almeno 25 punti di media a stagione in NBA, ndr] E sono un giocatore che pensa prima di tutto a passare il pallone. Lo sono sempre stato. Forse è per questo che non vengo mai menzionato quando si parla dei più grandi realizzatori di sempre? È perfetto perché preferisco che la situazione vada avanti così”. Della serie: anche se non ne parlate, io nel frattempo continuo a portare avanti una striscia di risultati e canestri che nessuno si era mai sognato di realizzare.