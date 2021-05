Dopo otto anni d’astinenza per ragioni meramente sportive - unite ai 15 mesi di pandemia che ci hanno tenuto lontani dai grandi eventi e dagli spalti delle arene sportivi - New York è pronta tornare a godersi delle partite playoff al Madison Square Garden. Un grande ritorno, merito di un gruppo guidato sapientemente da coach Tom Thibodeau che ha saputo fare dell’identità difensiva e della coesione dei punti di forza per andare ben oltre i limiti di un roster che, sulla carta, nessuno avrebbe pronosticato come quarta forza a Est al termine della regular season. E invece sarà Knicks-Hawks al primo turno, con l’arena più famosa della pallacanestro mondiale che tornerà ad aprire le sue porte per il 10% della sua capacità. Meno di 3.000 fortunati quindi siederanno sulle tribune del Madison Square Garden, pagando a caro prezzo quel privilegio: stando a quanto riportato su SeatGeek - sito che permette di acquistare biglietti anche per le partite NBA - il tagliando più economico al momento è offerto a 1.001 dollari (senza contare le tasse aggiuntive da versare al provider). Troppi? A guardare i costi dei vari settori dell’arena di Manhattan in realtà si scopre che quei 1.143 dollari sono molti meno degli oltre 8.000 spesi da chi siederà nelle prime file centrali. A bordocampo invece si viaggia attorno ai 13.200 dollari: “Pochi ma buoni”, avranno pensato in casa Knicks. Toccherà trovare un modo di farli felici, visti i soldi investiti per tornare a supportare la squadra di New York dal vivo in una gara playoff.