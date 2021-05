Gli infortuni hanno impedito a Myles Turner di giocarsela sul campo per il premio di Difensore dell’Anno, ma se non altro il centro degli Indiana Pacers potrà fregiarsi di un altro titolo: quello di miglior stoppatore NBA. Pur avendo disputato solamente 47 partite in questa stagione, meno del 70% richiesto per entrare in classifica, a Turner è stato riconosciuto il titolo di miglior stoppatore con i suoi 159 tiri rispediti al mittente, cioè 3.4 di media. Anche aggiungendo quattro partite “vuote” per raggiungere le 51 necessarie a entrare in classifica, infatti, Turner avrebbe chiuso con 3.1 stoppate a partita, ben superiori alle 2.7 di Rudy Gobert secondo. Per questo è stato considerato vincitore della classifica.