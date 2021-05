Mitchell deluso dai Jazz, ma ci sarà in gara-2

La stella di Utah ha ammesso di essere "frustrato e arrabbiato" per la decisone della squadra di tenerlo fuori in gara-1 contro Memphis, arrivata a sorpresa a ridosso della partita. "Mi sentivo pronto per giocare, ma non è stato così. Ora però dobbiamo guardare avanti"

Donovan Mitchell non ha preso bene la decisione dei Jazz di tenerlo fuori in gara 1 di playoff contro Memphis, chiusa con la sconfitta interna dei suoi. Il giocatore ha detto di essere "decisamente frustrato e arrabbiato" per una decisione tardiva da parte della squadra. Ma ora, dopo che lo staff medico gli ha dato il via libera per gara-2, ha sottolineato di volersi concentrare solo sulle prossime sfide.

Mitchell è fuori dal 16 aprile a causa di una distorsione alla caviglia destra, uno stop più lungo di quanto inizialmente previsto, e la sorprendente decisione di tenerlo fuori in gara-1 ha creato tensioni all'interno dello spogliatoio, come dimostrato anche da una intervista a Rudy Gobert dopo la sconfitta in cui il centro molto contrariato aveva detto: "Non voglio provare a capire cosa sia successo, rischia di venirmi il mal di testa..."

Mitchell - 26.4 punti e 5.2 assist di media in stagione - ha spiegato che "per me stesso, per la squadra, ero decisamente frustrato e sconvolto per non aver potuto giocare. Sono un combattente e mi sentivo pronto, ma sfortunatamente non è stato così. Ora la cosa più importante per noi è andare avanti. Abbiamo perso gara 1, e abbiamo una situazione difficile da gestire per andare avanti".