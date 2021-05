Tifoso tira popcorn a Westbrook: Russ si infuria

Westbrook durissimo: "Situazione fuori controllo, sono stanco"

“A essere completamente onesto, questa m… sta scappando di mano, specialmente per me” ha detto Westbrook, che da anni ha un rapporto decisamente conflittuale con il pubblico (notoriamente caldo) di Philly. “La mancanza di rispetto e il fatto che i tifosi possano fare il c… che vogliono è fuori controllo. Ci sono certe cose che superano il segno. In ogni altra situazione… se uno venisse da me per strada e mi lanciasse dei popcorn in testa, sapete che cosa succederebbe. In queste arene bisogna cominciare a proteggere i giocatori. Vedremo cosa farà la NBA”. Westbrook, che ha avuto incidenti in passato a Philadelphia e a Salt Lake City, ha aggiunto: “Ci sono stati tanti episodi in passato con i tifosi a cui è permesso di dire quello che vogliono, si sentono intoccabili. Arrivare a gettarmi addosso del cibo è una str… Ovviamente ho imparato a guardare dall’altra parte, ma solo fino a un certo punto. Non si può farlo per sempre. Ci devono essere delle penalità o qualcosa per fare in modo che i tifosi non vengano alle partite per fare e dire quello che vogliono. La prendo molto sul personale: sono stanco di affrontare sempre la stessa cosa. E non vedo nessun cambiamento: anzi, peggiora e basta”.