Nessuno era mai riuscito a fare quello che ha fatto Mac McClung: vincere per tre anni in fila la gara delle schiacciate all'All-Star Weekend. Il giocatore degli Osceola Magic della G League - affiliata agli Orlando Magic - dopo aver vinto nel 2023 a Salt Lake City e nel 2024 a Indianapolis ha completato la tripletta con il successo a San Francisco. L'unico altro giocatore ad avere nel proprio palmares per tre volte il titolo di camione della gara delle schiacciate è Nate Robinson, ma l'ex giocatore dei New York Knicks non vinse i tre titoli in anni consescutivi, incoronandosi campione prima nel 2006 e quindi nel 2009 e nel 2010. Il successo di McClung arriva con una serie di evoluzioni aeree considerate tutte perfette da parte della giuria: quattro schiacciate, quattro "50", il voto massimo consentito. Per inaugurare la sua esibizione questa guardia di 1.88 ha saltato un'auto, proprio come fatto da Blake Griffin nel 2011 nella schiacciata che gli valse il titolo; poi, con rincorsa sulla linea di fondo, ha preso la palla da sopra la testa di un compagno (saltandolo!) per poi concludere con la torsione del corpo in area e l'affondata; quindi la sua terza esibizione lo ha visto schiacciare due palloni, il primo raccolto da un compagno in piedi su un hoverboard (omaggio ad Aaron Gordon) e il secondo da una seconda persona posizionata su una scala, nei pressi del ferro.